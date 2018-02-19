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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş, deplasmanında

    Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanında

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi 'e konuk olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.45'te Allianz Arena'da oynanacak.

    Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu'nu lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, B Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak.

    MAÇIN RUMEN HATEGAN YÖNETECEK
    İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak. Hategan'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Octavian ?ovre ve Sebastian Gheorghe gerçekleştirecek. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

    Rumen hakem Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

    RAKİP AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN BİRİ
    Siyah-beyazlı ekibin son 16 turundaki rakibi , Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

    Bayern Münih, Kupa 1'in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Bavyera temsilcisi, 'nde (Bundesliga) son 5 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere elde ettiği 27 şampiyonlukla ligde en fazla bu unvanı elde eden takım konumunda bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA FORMDA
    Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 7 maçını yitirmedi.

    Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'u İstanbul'da 2-1 mağlup ederek 7 maçlık yenilmezlik serisini başlatan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    VAGNER LOVE VE VİDA, ŞANS BEKLEYECEK
    Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Vagner Love ve Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçı heyecanını yaşamak için teknik direktör 'ten şans bekleyecek.

    Siyah-beyazlı ekibin bir başka devre arası transferi Cyle Larin'in, UEFA'ya verilen listede yer almasına rağmen yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

    3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
    Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Grup maçlarında ikişer kez sarı kart gören , Caner Erkin ve Anderson Talisca, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart'taki rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:11
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