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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cenk'in yerini kim doldurabilir?

    Cenk'in yerini kim doldurabilir?

    Kara Kartal, maçında nasıl bir hücum hattıyla sahada olmalı?

    yarın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi 'le karşı karşıya gelecek.

    İLK KEZ CENK'SİZ SAHADA
    Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş'ın başarısında başrol oynayan Cenk ise artık siyah-beyazlı formayı giymiyor.

    NASIL ETKİLER
    Siyah-beyazlı takımın formasını giydiği maçlarda hücum hattındaki en önemli isim olan Cenk'in yokluğunda ise ileri uçta kimin oynayacağı merak konusu. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen 'un performansı göz doldururken da diğer bir seçenek olarak karşımızda duruyor. ise ya bu iki isimden birine Bayern Münih maçında görev verecek ya da Alman devi karşısına forvetsiz çıkacak?

    Peki siz ne düşünüyorsunuz? 'un yerini kim doldurabilir?

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:59
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