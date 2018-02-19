Cenk'in yerini kim doldurabilir?
Kara Kartal, Bayern Münih maçında nasıl bir hücum hattıyla sahada olmalı?
Beşiktaş yarın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.
İLK KEZ CENK'SİZ SAHADA
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş'ın başarısında başrol oynayan Cenk ise artık siyah-beyazlı formayı giymiyor.
NASIL ETKİLER
Siyah-beyazlı takımın formasını giydiği maçlarda hücum hattındaki en önemli isim olan Cenk'in yokluğunda ise ileri uçta kimin oynayacağı merak konusu. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love'un performansı göz doldururken Negredo da diğer bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Şenol Güneş ise ya bu iki isimden birine Bayern Münih maçında görev verecek ya da Alman devi karşısına forvetsiz çıkacak?
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cenk Tosun'un yerini kim doldurabilir?
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:59
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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