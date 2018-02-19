Cenk'in yerini kim doldurabilir?

Beşiktaş yarın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.

İLK KEZ CENK'SİZ SAHADA

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken ve Beşiktaş'ın başarısında başrol oynayan Cenk ise artık siyah-beyazlı formayı giymiyor.

NASIL ETKİLER

Siyah-beyazlı takımın formasını giydiği maçlarda hücum hattındaki en önemli isim olan Cenk'in yokluğunda ise ileri uçta kimin oynayacağı merak konusu. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love'un performansı göz doldururken Negredo da diğer bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Şenol Güneş ise ya bu iki isimden birine Bayern Münih maçında görev verecek ya da Alman devi karşısına forvetsiz çıkacak?

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cenk Tosun'un yerini kim doldurabilir?



