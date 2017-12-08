G.Saray'ın Ocak planı! Filipe Luis...
Galatasaray'ın sol bekteki gözdesi Asamoah kadroya katılamazsa Aslan, Filipe Luis'e imza attırma düşüncesinde...
Sarı kırmızılılar Asamoah'ın transferini Ocak ayında bitiremez yada " Sezon sonu adına" garanti alamazsaFilipe Luis'i kadrosuna katmak için taaruza geçecek. Nitekim, Brezilyalı sol bekin transferi için görüşmelerde başladı.
Filipe Luis'in menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelirken Galatasaray'da, Atletico Madrid Kulübü ile görüştü.
İspanyol ekibi, 2019 yılına kadar kontratı bulunan Filipe Luis için Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki sol bek için bu rakamı aşağı çekmek adına Atletico Madrid ile temas halinde.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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