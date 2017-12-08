İsveç televizyonunda Beşiktaş yorumu
İsveç Şampiyonlar Ligi yayıncı kuruluşu, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını ekranlara taşıdı. İsveçli gazeteciler, Beşiktaş’ın heyecan veren oyunuyla, müthiş bir sonbahar geçirdiğini söyledi.
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