Rizespor'a Fildişili kaleci

Tarık Çetin'i F.Bahçe'ye gönderdikten sonra kaleci arayışlarını sürdüren Ç.Rizespor, Fransa Ligue 1'de Angers'ten Yahia Fofana'yla anlaştı. Kontratının son yılına giren 25 yaşındaki genç eldivenin bonservissiz transfer edildiği öğrenildi. 1.94 boyundaki başarılı kaleci, geçen sezon 33 maçta 51 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.
