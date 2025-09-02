Çaykur Rizespor Yahia Fofana'yı transfer etti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekibi Angers ve Fofana ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kontroller ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fofana, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Yahia Fofana'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.