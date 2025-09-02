CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor Yahia Fofana'yı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 00:00
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekibi Angers ve Fofana ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kontroller ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fofana, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Yahia Fofana'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

