Sagnan tamam

Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen Çaykur Rizespor, savunmasını güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, Fransa 2. Ligi'ne düşen Montpellier'den stoper Modibo Sagnan'la anlaştı. Kontratı 2028'de bitecek 26 yaşındaki yıldızla sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Atmacalar'ın bu transfer için kasasından 2 milyon Euro çıkacağı bildirildi.

4 KEZ MİLLİ OLDU

Çaykur Rizespor'un transferi için büyük bir uğraş verdiği ve tüm şartlarını zorlayıp mutlu sona çok yakın olduğu Modibo Sagnan, 2024 devre arasında Hollanda ekibi Utrecht'ten 3.2 milyon euro'ya Montpellier'e transfer oldu. Tecrübeli savunmacı, Fransa Milli Takım formasını 2 kez giydi. Geçen sezon Fransız ekibi ile 27 maça çıkan Sagnan, 2 gol atarken, 10 sarı kart gördü ve 2 bin 144 dakika oynadı.

Mali asıllı Fransız Sagnan, Fransa Milli Takımı'nda oynamasına rağmen tercihini Mali Milli Takımı'nda yana kullandı.