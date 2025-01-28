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Rize'de Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan Rizespor, iki gruba ayrıldı. Adana Demirspor karşılaşmasında süre alan futbolcular, çalışmaya salonda devam ederken, grup çalışmasını ise sahada yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman çift kale maç ve taktik çalışması ile sona erdi.
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