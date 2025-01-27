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Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 15:43
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Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayıp iki grubu ayrıldı. Dün oynanan maçta süre alan futbolcular çalışmaya salonda devam ederken, antrenman grubu çalışmasını sahada sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ardından topa sahip olma oyunu ve dayanıklılık parkuru çalıştı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Tedavisi devam eden Eray Korkmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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