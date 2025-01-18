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Rizespor hazır kıta

Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor, rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Geçen hafta Hatayspor'u 2-1 yenen Atmacalar, İlhan Palut önderliğinde 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi ve 24 puanla sıralamada 9. basamakta yer alıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, İstanbul'da da kazanarak üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi planlıyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Rizespor hazır kıta
Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor, rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Geçen hafta Hatayspor'u 2-1 yenen Atmacalar, İlhan Palut önderliğinde 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi ve 24 puanla sıralamada 9. basamakta yer alıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, İstanbul'da da kazanarak üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi planlıyor.
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