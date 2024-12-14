Telafi maçımız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugün Konyaspor ile Rize'de oynayacakları kritik maç öncesinde galibiyet sözü verdi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında kaybettikleri 3 puanı Konya'yla telafi etmek istediklerini belirten Palut, "Konyaspor, içeride ve dışarıda ofansif futbol oynayan güçlü bir ekip. Bu açıdan izleyenler için zevkli ve çekişmeli bir maç olacak. Taraftarımızın desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak, bir hafta önce üzdüğümüz camiamızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.

PALUT KAYBETMEDİ

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, önemli başarılara imza attığı, iz bıraktığı eski takımı Konyaspor'a karşı mağlubiyet yüzü görmedi. Palut, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, hiç yenilgi yaşamadı.

RİZE'DEN ÇIKIŞ YOK

Yeşil-Mavililer, Konyaspor'a bariz bir üstünlük kurdu. Atmacalar, Süper Lig tarihinde Konya ekibiyle Rize'de 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların hiçbirinde rakibine boyun eğmeyen Karadeniz ekibi, 6 galibiyiet, 9 beraberlik, elde etmeyi başardı.