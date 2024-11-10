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Rizespor destanı
Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, güçlü rakibine yine puan şansı vermedi. Geçen sezonda Fırtına'yı iki kez yenen Atmacalar, bu sezon da aynı tarifeyi uyguladı. Yeşilmavililer, Trabzonspor karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen baskın bir oyun ortaya koyarak, Hadziahmetovic, Akintola ve Olawoyin'le derbi zaferini yaşadı.
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