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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Doğru tercihler yapamadık

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, top kaybı sonucunda yedikleri 2 gol nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:57
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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Doğru tercihler yapamadık

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Attığımız gol ve rakibin kaçırdığı penaltının ardından soyunma odasına 1-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Pendikspor'a karşı geniş alanlarda pozisyon ürettiklerini aktaran İlhan Palut, "Doğru tercihler yapamadık. İkinci golü bulamadık. Orta saha civarında kaptırdığımız topların ardından kalemizde 2 gol görerek geriye düştük. Duran toplarla beraberliği yakalamaya çalıştık ama olmadı. Pendikspor'u kutluyorum. Kalan maçlarda elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

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