Kazanacağız

Rizespor'un sezon başında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki sağ bek Muhammet Taha Şahin, Avrupa kupaları yolunda final gibi maçta konuk olacakları Başakşehir'e gözdağı verdi. Genç savunmacı, "Başakşehir bu ligde şampiyon olmuş iyi bir takım. Bu yılda iyi bir formları var. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Şimdiden ona göre çalışıyoruz. Oraya gidip kazanmak için oynayacağız. Rize'yi çok seviyorum. Buranın insanı çok iyi. Bizi çok güzel ağırlıyorlar. Süreç bizi buraya kadar getirdi. Son 6 maçımız kaldı. Şu an için hedeflerimiz var. Biz maç maç bakıyoruz. Her maç bizim için bir final. Avrupa'ya gitmek için her maça final gibi görüp kazanmak için oynamamız lazım. Başakşehir'e gidip, kazanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye umut dağıttı. Rizespor'a transfer sürecini de anlatan Şahin, "Rizespor'un ilgisi olduğunu öğrenince çok mutlu olmuştum. Özellikle buraya gelmek için çok çabam oldu. Manisa'nın başkanına gönderde gidiyim dediğim oldu" ifadelerini kullandı.

HEDEFİM ÖNCE A MİLLİ TAKIM

"SÜPER Lig, çok tempolu. Buna alışmakta en başta insan zorlanabiliyor. İlhan hocanın da antrenman temposu çok yüksek. Bireysel çok çalıştım. Hocanın dediklerini yapmayı istedim. Milli Takım'a her futbolcu gibi ben de gitmek isterim. Sonrasında hedefim Avrupa."