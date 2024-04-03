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İstanbul’da Rizespor şov

Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşıp Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen, Rizespor, lig sonuncusu İstanbulspor'a konuk oldu. Atmcalar, ilk yarıyı Olawoyin ve Minchev'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. 2. devrede de atak oyununu sürdüren Karadeniz ekibi, Minchev ve Akintola'yla sonucu ilan etti: 4-0.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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İstanbul’da Rizespor şov

Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşıp Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen, Rizespor, lig sonuncusu İstanbulspor'a konuk oldu. Atmcalar, ilk yarıyı Olawoyin ve Minchev'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. 2. devrede de atak oyununu sürdüren Karadeniz ekibi, Minchev ve Akintola'yla sonucu ilan etti: 4-0.

3 PUAN ÖNEMLİYDİ

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, keyif veren bir maç oynadıklarını söyledi. Palut, "Bizim için buradan alacağımız üç puan önemliydi. Oyuncularım iyi bir performans sergiledi" dedi.

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