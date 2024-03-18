Diriliş Rizespor

Süper Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Rizespor, Gaziantep FK karşısında sonradan açıldı. İlk yarıda Atmacalar'da Minchev, Akintola, Gaziantep FK'de ise Sorescu, net pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Özellikle 40'ta Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.

MAXIM DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda gol perdesini 54'te Sorescu açtı. 63'te Maxim direğe takıldı. 65'te M'Bakata'nın kendi kalesine attığı golle Rizespor eşitledi. 71'de kazanılan penaltıyı Shelvey dışarı attı. 84'te Olawoyin, takımını öne geçirdi. 90+7'de Gaziantep'in kornerinde kaleci Gökhan topa sahip oldu. Kornerde ileri çıkan Nita'nın hatasını iyi değerlendiren Zeqiri, sonucu ilan etti: 3-1.

KARİYERİMDEKİ EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ

Beşiktaş galibiyetiyle G.Antep FK kariyerine başlayan Selçuk İnan, Rize'den puansız ayrıldı. İnan, "Benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu. Maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Avrupa kupalarını işaret etti. Palut, "Puan anlamında alt taraftan baktığınız zaman biraz nefes aldık. Üst tarafa baktığınız zaman ise daha iyisini nasıl yapabiliriz planlarını kendimize tekrar vermiş olduk" diye umut dağıttı.