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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maçın genelinde rakibimize gol pozisyonu şansı tanımadık. Değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:52
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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi giden periyodu sürdürmek için önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Palut, "Arzulu başladık ve pozisyonlar ürettik. Kenar koşulları ile ortalar denedik ve sonuçta güzel bir gol attık. İlk yarının sonlarına doğru tempomuzda bir düşüş oldu. Top dönem dönem Hatayspor'da kaldı." diye konuştu.

İkinci yarıda tekrar oyunun kontrolünü ele geçirdiklerine değinen Palut, "Pozisyonlar bulduk. Maçın genelinde rakibimize gol pozisyonu şansı tanımadık. Değerli bir galibiyet aldık. Yoğun maç trafiği girişinde bizim için üç puan değerliydi. Çok kısa zamanımız var. Tekrar önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ligde iyi bir periyot yakaladıklarının altını çizen İlhan Palut, "7 hafta iyi gitti ve devam ettirdiğimiz zaman daha değerli olacak. Salı günkü maçın hazırlıkları var. Stoper noktasında sakatlarımız fazla. Alikulov, Asya Kupası'nda, Sinan sakatlandı. Attila uzun süredir sakat ve en azından yanımızda olsun diyerek kadroya aldık. Gün gün daha iyi olacaktır. En azından o bölgede 3 oyuncumuz oldu. Genelde iki sol stoperle oynamak çok tercih ettiğim bir durum değil ama çocuklar bugün gerçekten konsantreleri de iyiydi ve iyi mücadele ettiler. Hem Emirhan hem Anıl'ın performansından memnunum. Böyle durumlar takımlara yeni oyuncular kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, seyircinin az olduğunu kaydederek, taraftarlardan maç ayrımı yapmadan kendilerini desteklemelerini istedi.

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