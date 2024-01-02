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Çaykur Rizespor Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Son dakika spor haberleri... Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:39
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Çaykur Rizespor Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıktan kurtulan Attilla Mocsi de antrenmanda yer aldı.

Rize temsilcisi, 3 Ocak Çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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