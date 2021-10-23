Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

aykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği zorlu mücadele ev sahibi ekibin 90+11. dakikada attığı golle 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un 11. dakikada Cemali Sertel ile bulduğu gole Kasımpaşa 62. dakikada Umut Bozuk'un penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Mücadelenin 90+11. dakikasında Rizespor Selim Ay'ın attığı golle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.



Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 4'e Kasımpaşa da 6 puanda kaldı.