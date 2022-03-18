Rizespor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Rizespor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Kar yağışı altında oynanan müsabaka zaman zaman futbolculara zor anlar yaşattı.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, zirveyle arasını iyice açan Trabzonspor karşısında puan veya puanlar almak için mücadele etti.



İlk olarak 39. dakikada penaltı kazanan Rizespor, 63. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi. Tyler Boyd'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş, Denswil'in eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Rizespor'da Pohjanpalo penaltı atışlarını gole çevirdi.



İşte o pozisyon...









Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır