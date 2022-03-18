Haberler Süper Lig Rizespor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Rizespor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karadeniz derbisinde ev sahibi ekip 63. dakikada penaltı kazandı. Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş, Denswil'in eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 22:13
Rizespor - Trabzonspor maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Rizespor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Kar yağışı altında oynanan müsabaka zaman zaman futbolculara zor anlar yaşattı.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, zirveyle arasını iyice açan Trabzonspor karşısında puan veya puanlar almak için mücadele etti.

İlk olarak 39. dakikada penaltı kazanan Rizespor, 63. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi. Tyler Boyd'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş, Denswil'in eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Rizespor'da Pohjanpalo penaltı atışlarını gole çevirdi.

İşte o pozisyon...





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

DİĞER
SON DAKİKA | Esra Erol’a katılan Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali!
Darp edildiğini öne süren doktor hakkında gerçek ortaya çıktı! Görüntüleri gören şoke oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor