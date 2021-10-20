Hamza Hamzaoğlu: Ne olursa olsun artık kazanacağız

Süper Lig'de üst üste 7 maçını kaybeden ve sadece 1 puanı bulunan Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, artık yenilgiye tahammülleri olmadığını söyledi. Hamzaoğlu, "Kasımpaşa önünde direkt rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Ne olursa olsun bu maçı kazanmalıyız" dedi. "İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik. Takımda çok olumlu değişimler var. Sahada mücadele ediyoruz" ifadesini kullanan Hamzaoğlu şöyle devam etti:



ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ

"Artık Kasımpaşa maçı geri dönüşün bir başlangıcı olacak maç. Çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız. Kasımpaşa maçı ile başlangıç yapıp geçmişe sünger çekip daha emin adımlarla, moralli, kazanabileceğimize inancımızı pekiştirip iyi şekilde yol alabiliriz." Takımda çok sayıda eksik oyuncu olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Şanssızlıklar yaşıyoruz. Kasımpaşa maçı çok değerli. Kasımpaşa maçında kazanıp çıkış başlatmak istiyoruz" dedi.



Rizespor'un orta saha oyuncusu Yannick Bolasie, kariyerinde böyle bir başlangıç yaşamadığını söyledi. Amacının taraftarların beklentisini karşılamak olduğuna değinen Bolasie, "Bunun için daha çok çalışıyorum. Şans her zaman mücadele edenin çalışanın yanındadır. Bizim çalışmaya devam etmemiz mücadele etmemiz lazım" diye konuştu.