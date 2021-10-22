Kulüpler Birliği Başkan Vekili ve Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Rest çektiler

Kulüpler Birliği Başkan Vekili ve Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Hakemler, TFF ve MHK'ye rest çekiyor. Siz bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Çıkıp maçınızı yöneteceksiniz. Biz sonuçları hakemlerin tayin ettiği maçları istemiyoruz."
"Değişmesi gerekenleri ortak akılla söyledik. Serdar hoca bunu yapamayacağını anladığı için istifa etti. Madem istifa edecektin bu haftaki hakem atamalarını neden yaptın? Rahatsız olunan hakemler VAR'a atanacak ve sistem devam edecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir bizim söylediklerimize kulak veriyor. Hakemler, TFF ve MHK'ye rest çekiyor. Siz bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Çıkıp maçınızı yöneteceksiniz. Biz sonuçları hakemlerin tayin ettiği maçları istemiyoruz."