Çaykur Rizespor Altay : 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Rizespor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 44. dakikada Björkander ve 73. dakikada Bamba'nın golleriyle 2-1 kazandı. Altay ayrıca 68'de Khaly Thiam'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelede Rizespor'un tek golünü 90+1. dakikada Bolasie kaydetti.

Bu sonucun ardından Altay, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak puanını 12'ye yükseltti.

RİZE 3 PUANLA TANIŞAMADI!

Bu sezon Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapamayan Karadeniz ekibi, geride kalan 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 6 haftanın ardından 1 puanı bulunan Rizespor, 4 gol attı ve kalesinde 13 gol gördü.

Süper Lig'in 7. haftasında Altay evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek, Çaykur Rizespor ise Başakşehir'e konuk olacak.