Maça çıkan Umar 540 güne şaşırdı

Rizespor'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyen Nijeryalı forveti Aminu Umar, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçıyla 540 gün sonra sahalara döndü. Umar, 74. dakikada sahaya çıkarak uzatmalarla birlikte toplam 20 dakika oynadı.
Rizespor'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyen Nijeryalı forveti Aminu Umar, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçıyla 540 gün sonra sahalara döndü. Umar, 74. dakikada sahaya çıkarak uzatmalarla birlikte toplam 20 dakika oynadı. Tribünlerden de büyük bir destek alan 26 yaşındaki futbolcu, o atmosferi çok özlediğini belirterek, "540 gün denince benim de gözüme fazla geldi. 'O kadar olmuş mu' dedim hatta. Sahaya çıktığımda gerçekten çok duygusal bir an yaşadım" ifadelerini kullandı.