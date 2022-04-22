Haberler Fenerbahçe RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan dorukta... Düşme hattı ve şampiyonluk yarışında en önemli maçlardan biri olan Rizespor - Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Rizespor'da Gedson Fernandes, cezası sebebiyle maçta süre alamayacak. Fenerbahçe'de ise 2 isim olmayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 16:03
RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES KADRODA YOK!

33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’ın yakın dostu Safiye Soyman yaş farkıyla ilgili bakın ne dedi!
Lüks araçla TIR'ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
Mahkeme kararını verdi! G.Saray'da seçim...
Taraftara bu çağrıyı yaptı! "Hak ettiğimiz için değil..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizespor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı!
F.Bahçe'nin gözdesi Fransız devine gidiyor!
KADİR GECESİ 2022! Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?
Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:35
Sapancaspor - İnegöl Kafkasspor (CANLI) Sapancaspor - İnegöl Kafkasspor (CANLI) 15:22
Kartal'a Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Kartal'a Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:48
1. Lig'de kritik maç! Bursaspor ve Denizlispor... 1. Lig'de kritik maç! Bursaspor ve Denizlispor... 14:38
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 14:21
Taraftara bu çağrıyı yaptı! "Hak ettiğimiz için değil..." Taraftara bu çağrıyı yaptı! "Hak ettiğimiz için değil..." 13:52
Daha Eski
Altay 22 yıl sonra Galatasaray'ı yenmek istiyor! Altay 22 yıl sonra Galatasaray'ı yenmek istiyor! 12:41
Eski G.Saraylı Xavier: İslam sayesinde kendimi keşfettim Eski G.Saraylı Xavier: İslam sayesinde kendimi keşfettim 12:34
Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:12
Mahkeme kararını verdi! G.Saray'da seçim... Mahkeme kararını verdi! G.Saray'da seçim... 12:00
Antalyaspor Shakhtar'la özel maçta karşılaşacak Antalyaspor Shakhtar'la özel maçta karşılaşacak 11:57
Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau... Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau... 11:50