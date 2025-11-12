Toni Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! "Çok iyi oyuncu ama..."

Real Madrid formasıyla futbol kariyerini sonlandıran Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, Arda Güler hakkında çarpıcı yorum yaptı.

Alman medya kuruluşu Sport 1'e röportaj veren Kroos, Real Madrid'deki mevcut durumu değerlendirdi ve bu sezon öne çıkan oyunculardan olan Arda Güler hakkında "Bu yıl ilk kez önemli ölçüde daha fazla süre alması beni mutlu ediyor çünkü futbol kalitesiyle bunu hak ediyor ve gelecekte güvenebileceğimiz bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

"HALEFİM DEĞİL"

Arda Güler ile kıyaslanması hakkında konuşan Toni Kroos," Oynadığımız pozisyonlar çok farklı, o yüzden halefim diyemem. Ama çok iyi bir çocuk ve onunla birlikte oynadığım için top kontrolünün ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Zaten bunu da sahada defalarca gösterdi." ifadelerini kullandı.