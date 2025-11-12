CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Toni Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! "Çok iyi oyuncu ama..."

Toni Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! "Çok iyi oyuncu ama..."

Futbolu bırakan Alman futbolunun ve Real Madrid'in efsane isimlerinden Toni Kroos, milli yıldızımız Arda Güler hakkında, "Oynadığımız pozisyonlar çok farklı, o yüzden halefim diyemem." açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 21:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toni Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! "Çok iyi oyuncu ama..."

Real Madrid formasıyla futbol kariyerini sonlandıran Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, Arda Güler hakkında çarpıcı yorum yaptı.

Alman medya kuruluşu Sport 1'e röportaj veren Kroos, Real Madrid'deki mevcut durumu değerlendirdi ve bu sezon öne çıkan oyunculardan olan Arda Güler hakkında "Bu yıl ilk kez önemli ölçüde daha fazla süre alması beni mutlu ediyor çünkü futbol kalitesiyle bunu hak ediyor ve gelecekte güvenebileceğimiz bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

"HALEFİM DEĞİL"

Arda Güler ile kıyaslanması hakkında konuşan Toni Kroos," Oynadığımız pozisyonlar çok farklı, o yüzden halefim diyemem. Ama çok iyi bir çocuk ve onunla birlikte oynadığım için top kontrolünün ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Zaten bunu da sahada defalarca gösterdi." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor 19:52
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 19:31
Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı 19:24
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 18:56
Hakan Çalhanoğlu'na ayın oyuncusu seçildi Hakan Çalhanoğlu'na ayın oyuncusu seçildi 18:42
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 18:37
Daha Eski
Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi! Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi! 18:23
Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı! Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı! 18:19
F.Bahçe Arsavev deplasmanda galip! F.Bahçe Arsavev deplasmanda galip! 17:43
Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı 16:31
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 16:10
Oscar hastaneye kaldırıldı Oscar hastaneye kaldırıldı 15:48