Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Luka Modric'e veda!

İspanya La Liga'nn 38. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11 başladığı ve son düdüğe kadar sahada kaldığı mücadelede galibiyet, 2-0'lık skorla ev sahibi ekibin oldu.

Real Madrid'e galibiyete getiren golleri dakika 38 ve 83'te Kylian Mbappe kaydetti.

BERNABEU'DA DUYGUSAL VEDA

Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric, bu maç ile birlikte Bernabeu'da taraftarlar ile vedalaştı. Dakika 87'de yerini Jose Andres bırakan 39 yaşındaki Hırvat yıldız, tribünler tarafından ayakta alkışlanırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Kenara gelen Modric, Toni Kroos ile kucaklaştı.

Real Madrid, öte yandan efsane teknik direktör Carlo Ancelotti'ye de bu maç ile birlikte veda etti. Taraftarların iki isim için hazırladığı "Teşekkürler efsane" pankartları dikkat çekti.

Öte yandan 33 yaşındaki İspanyol sağ bek Lucas Vazquez de bu maç ile birlikte kulübe veda eden bir diğer isim oldu.

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