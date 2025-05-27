Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Maçlarda süre alacak mı?
Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği Xabi Alonso'nun imza töreninin ardından resmen ortaya çıktı. İşte İspanyol basınında yer alan Xabi Alonso-Arda Güler görüşmesi... | Son dakika spor haberleri
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Real Madrid'de beklenen oldu ve Ancelotti dönemi sona erdi. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu.
Alonso'nun özellikle oyun sisteminde değişikliğe gideceği öğrenildi.
İspanyol teknik adamın Arda Güler ile yaptığı konuşmada "Sen bu takımın kilit oyuncusu olacaksın" dediği yazıldı.
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