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Haberler Real Madrid Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Maçlarda süre alacak mı?

Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Maçlarda süre alacak mı?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği Xabi Alonso'nun imza töreninin ardından resmen ortaya çıktı. İşte İspanyol basınında yer alan Xabi Alonso-Arda Güler görüşmesi... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 15:38
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Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Maçlarda süre alacak mı?

Real Madrid'de beklenen oldu ve Ancelotti dönemi sona erdi. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso oldu.

Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Maçlarda süre alacak mı?

Alonso'nun özellikle oyun sisteminde değişikliğe gideceği öğrenildi.

Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Maçlarda süre alacak mı?

3-4-2-1 ve 4-4-2 taktiğiyle sahada olması beklenen Madrid ekibinde Arda Güler'in pozisyonu da merak konusu oldu.

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