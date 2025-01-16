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Haberler Real Madrid Arda Güler'in golü ofsayta takıldı!

Arda Güler'in golü ofsayta takıldı!

Copa Del Rey son 16 turu mücadelesinde sahasında Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 01:35 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 01:48
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Arda Güler'in golü ofsayta takıldı!

Santiago Bernabeu'da oynanan ve saat 23.30'da başlayan İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 16 turu mücadelesinin 77. dakikasında gelişen Real Madrid atağında milli yıldız Arda Güler topu ağlara yolladı ve skoru 3-0'a getirdi.

Ancak VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.

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