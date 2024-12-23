Arda Güler'e bir ödül daha! Lamine Yamal'ı geride bıraktı

İspanya La Liga'nın devlerinden Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, gün geçtikçe iyileşen performansı ile futbolseverlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Özellikle Aralık ayında yakaladığı istatistikler ile göze çarpan Arda'nın bu durumu, bir ödül ile taçlandırıldı.

Arda Güler, oylamalarda Lamine Yamal (FC Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (RC Celta) geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Real Madrid'de sezonun ilk haftalarında Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almayan Güler, Aralık ayında sahada bulunduğu süreyi iyi değerlendirdi ve oynadığı karşılaşmalarda 3 asist ve 1 gol katkısı sunarak ödülün sahibi oldu.