Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Milli futbolcu Arda Güler, son olarak Real Madrid'in Leganes ile oynadığı mücadelede forma giydi. Yıldız oyuncu, bu müsabakada 1 asist yaparak büyük beğeni topladı.

Gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda için sürpriz bir gelişme yaşandı.