Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu
Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor... İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in Arda Güler için aldığı flaş kararı duyurdu. İşte detaylar...
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Yazıda, Leganes maçına kadar Arda'ya fazla süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi ve "10 aylık aranın ardından olgunlaşan Arda Güler, Ancelotti'nin fikrini değiştirdi. Real Madrid yönetimi da bu doğrultuda flaş bir karar aldı" ifadeleri kullanıldı.
REAL YÖNETİMİ TEKLİFLERE KAPALI
Real Madrid yönetiminin, Arda'nın yeteneğinin farkında olduğunun belirtildiği yazıda ayrıca, genç yeteneğin bu sezon takım için önemli bir oyuncu olacağını düşündüğü ve gelecek tekliflerin değerlendirilmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.
Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 13 maçta 382 dakika sahada kaldı.
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