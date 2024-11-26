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Haberler Real Madrid Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor... İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in Arda Güler için aldığı flaş kararı duyurdu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 19:50
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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Milli futbolcu Arda Güler, son olarak Real Madrid'in Leganes ile oynadığı mücadelede forma giydi. Yıldız oyuncu, bu müsabakada 1 asist yaparak büyük beğeni topladı.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki milli yıldız ile ilgili bir yazı yayınladı.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Yazıda, Leganes maçına kadar Arda'ya fazla süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi ve "10 aylık aranın ardından olgunlaşan Arda Güler, Ancelotti'nin fikrini değiştirdi. Real Madrid yönetimi da bu doğrultuda flaş bir karar aldı" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

REAL YÖNETİMİ TEKLİFLERE KAPALI

Real Madrid yönetiminin, Arda'nın yeteneğinin farkında olduğunun belirtildiği yazıda ayrıca, genç yeteneğin bu sezon takım için önemli bir oyuncu olacağını düşündüğü ve gelecek tekliflerin değerlendirilmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Marca duyurdu

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 13 maçta 382 dakika sahada kaldı.

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