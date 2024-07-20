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Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Forma satışları...

Real Madrid'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler bu sezon forma numarasını değiştirmişti. Eflatun beyazlılarda forma satışlarında Arda Güler şaşkınlığı yaşanıyor. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 15:18
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Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Forma satışları...

Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler Real Madrid'i şaşırtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun sonunda ve EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in yeni sezonda forma numarası değiştirme kararı aldı. Yıldız isim geçtiğimiz sezon 24 numaralı formayı giyerken bu sezon 15 numarayı tercih edecek.

FORMA SATIŞLARI PATLADI

Defanca Central'de yer alan habere göre Real Madrid taraftarlarının Arda Güler sevgisi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde gösterdiği performansın ardından EURO 2024'te de adından söz ettiren genç yeteneğin forma satışları adeta patladı.

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Real Madrid'de forma satışlarında Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modrid'ten sonra Arda Güler'in formaları tercih edildi. Milli oyuncunun kısa süre içerisindeki bu yükselişinden de şaşkınlıkla bahsedildi.

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