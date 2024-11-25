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Haberler Real Madrid Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken gösterdiği performansla İspanya'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:39
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ENES CEVAHİRCİ
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

Barcelona ile puan farkını maç eksiğiyle 4'e düşüren eflatun beyazlılar 2. sıradaki yerini korudu.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler 75 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

Genç yıldız oyunda kaldığı sürede etkili performans gösterirken Valverde'nin golünde asist yaptı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

Arda, karşılaşmanın 15. dakikasında rakibine attığı harika çalımla sosyal medyada ve İspanya'da gündem olmayı başardı.

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

Real Madrid'in 3-0 kazandığı maç sonrası İspanyol basını Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

İşte İspanyol basınından Arda Güler yansımaları;

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

MARCA: Arda Güler'in yeteneği, süreklilik gösteriyor. Her dokunuşu bir pırlanta gibi ve sahada her adımıyla fark yaratmaya devam ediyor. Arda, takıma önemli katkılarda bulunarak şansını çok iyi değerlendirdi.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

SPORT: Arda Güler, futbolun merkezinde yer alan bir yıldız gibi parladı. İlk 11'de aldığı şansı çok iyi değerlendirdi.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler, Leganes karşısında Madrid'de sezonun şu ana kadarki en iyi teknik detaylarından birini gösterdi.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

AS: "Türk futbolcu ilk 11'de başladı, harika bir oyun oynadı ve her şeyden önce yaptığı hareketlerle güzel eser bıraktı."

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!

DEFENSA CENTRAL: Arda Güler kalite parıltısı gösterdi. Maç boyunca dünyanın en iyileriyle eşdeğer kalitede oynayan Arda, Ancelotti'nin güvenini boşa çıkarmadı.

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