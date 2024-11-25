Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'da gündemde!
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken gösterdiği performansla İspanya'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:39
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Genç yıldız oyunda kaldığı sürede etkili performans gösterirken Valverde'nin golünde asist yaptı.
Arda, karşılaşmanın 15. dakikasında rakibine attığı harika çalımla sosyal medyada ve İspanya'da gündem olmayı başardı.
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Real Madrid'in 3-0 kazandığı maç sonrası İspanyol basını Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı.
İşte İspanyol basınından Arda Güler yansımaları;
MARCA: Arda Güler'in yeteneği, süreklilik gösteriyor. Her dokunuşu bir pırlanta gibi ve sahada her adımıyla fark yaratmaya devam ediyor. Arda, takıma önemli katkılarda bulunarak şansını çok iyi değerlendirdi.
SPORT: Arda Güler, futbolun merkezinde yer alan bir yıldız gibi parladı. İlk 11'de aldığı şansı çok iyi değerlendirdi.
MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler, Leganes karşısında Madrid'de sezonun şu ana kadarki en iyi teknik detaylarından birini gösterdi.
AS: "Türk futbolcu ilk 11'de başladı, harika bir oyun oynadı ve her şeyden önce yaptığı hareketlerle güzel eser bıraktı."
DEFENSA CENTRAL: Arda Güler kalite parıltısı gösterdi. Maç boyunca dünyanın en iyileriyle eşdeğer kalitede oynayan Arda, Ancelotti'nin güvenini boşa çıkarmadı.
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