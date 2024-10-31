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Devler peşinde
Real Madrid'deki milli futbolcumuz Arda Güler'in ismi transfer ile anılmaya devam ediyor. İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yıldız maestro için flaş bir iddia ortaya atıldı. CaughtOffside'ın haberine göre; İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool'un, Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi. Özellikle Liverpool'un Salah'ın muhtemel ayrılığı sonrası hücum bölgesi için Arda Güler'i düşündüğü ve 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi
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