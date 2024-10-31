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Haberler Real Madrid

Devler peşinde

Real Madrid'deki milli futbolcumuz Arda Güler'in ismi transfer ile anılmaya devam ediyor. İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yıldız maestro için flaş bir iddia ortaya atıldı. CaughtOffside'ın haberine göre; İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool'un, Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi. Özellikle Liverpool'un Salah'ın muhtemel ayrılığı sonrası hücum bölgesi için Arda Güler'i düşündüğü ve 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Devler peşinde
Real Madrid'deki milli futbolcumuz Arda Güler'in ismi transfer ile anılmaya devam ediyor. İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yıldız maestro için flaş bir iddia ortaya atıldı. CaughtOffside'ın haberine göre; İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool'un, Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi. Özellikle Liverpool'un Salah'ın muhtemel ayrılığı sonrası hücum bölgesi için Arda Güler'i düşündüğü ve 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi
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