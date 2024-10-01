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Haberler Real Madrid

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

İspanya La Liga'da Real Madrid formasıyla Türkiye'yi temsil eden Arda Güler son haftalarda formasından uzak kaldı. Son olarak olarak Madrid derbisinde oyuna girmeyen milli oyuncu için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 13:59
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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

Tansiyonu yüksek geçen derbi 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

Geçtiğimiz sezon eflatun beyazlılara transfer olan ve sakatlıklar yüzünden sezonun sonlarına doğru forma şansı bulan Arda Güler kısa zamanda kendisininden söz ettirerek Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başarmıştı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

Özellikle EURO 2024'teki performansından sonra Real Madrid'de daha fazla şans bulması beklenen genç yetenek için beklenen olmadı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

Derbinin ardından A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler hakkında flaş ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı

DERBİ SONRASI FLAŞ GÖRÜŞME

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler, Atletico Madrid maçında süre alamamasının ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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