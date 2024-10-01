Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Ancelloti ile görüşme yaptı
İspanya La Liga'da Real Madrid formasıyla Türkiye'yi temsil eden Arda Güler son haftalarda formasından uzak kaldı. Son olarak olarak Madrid derbisinde oyuna girmeyen milli oyuncu için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
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Özellikle EURO 2024'teki performansından sonra Real Madrid'de daha fazla şans bulması beklenen genç yetenek için beklenen olmadı.
Derbinin ardından A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler hakkında flaş ayrılık iddiası ortaya atıldı.
DERBİ SONRASI FLAŞ GÖRÜŞME
İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler, Atletico Madrid maçında süre alamamasının ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Exclusivo, Yıldız oyuncunun ilerleyen haftalarda da süre bulamaması durumunda Real Madrid'den ayrılabileceğini ifade etti.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maça çıkan Arda Güler gol ve asist katkısı sağlayamadı.
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