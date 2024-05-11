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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler: Takıma tamamen alıştım

İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid, sezonun 35. haftasında Granada'yı 4-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, 45+2. dakikada attığı golle katkısını sürdürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki oyuncu, takıma tamamen alıştığını ifade etti. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 23:16
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler: Takıma tamamen alıştım

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, La Liga'da Granada'yı 4-0 mağlup ettikleri maçta takımının 2. golünü kaydetti. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan genç yıldız, takıma tamamen alıştığını söyledi.

İşte o sözler...

"Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Pazar günü için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Rakibimiz küme düştüğü için bugün pek kutlama yapamadık."

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