Real Madrid 3-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 32. haftası dev bir maça sahne oldu.

Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği El Clasico maçında Real Madrid, Barça'yı 3-2 devirdi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Barcelona, 6. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Danimarkalı futbolcusu Andreas Christeen ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 18. dakikada penaltıdan Vinicius Junior'un attığı golle skora eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik sonuçla gitti.

Barcelona'da Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong ilk yarıda uzatmaların oynandığı dakikalarda rakibiyle girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğinden sakatlanarak, sedye ile sahayı terk etti.

İkinci yarı Real Madrid ataklarını yoğunlaştıran, Barcelona da kontra ataklarla gol arayan taraf oldu.

Katalan ekibinin sahadaki en etkili futbolcusu Lamine Yamal'ın 69. dakikasındaki pasında Fermin Lopez bir kez daha Barcelona'yı öne geçiren golü attı.

Tepki vermekte gecikmeyen ev sahibi takım 73. dakikada Lucas Vazquez ile skoru 2-2'ye taşıdı.

Real Madrid uzatmaların oynandığı 90+1. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle ilk defa karşılaşmada öne geçti ve maçı 3-2 kazandı.

- Real Madrid 36. lig şampiyonluğuna çok yakın

La Liga'nın bitimine 6 hafta kala lider Real Madrid 81 puana çıkarak, ikinci sıradaki Barcelona (70) ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Real Madrid, bu büyük avantajını sezon sonuna kadar devam ettirirse 36. lig kupasını kazanmış olacak.

La Liga'da 189. kez karşı karşıya gelen İspanya'nın iki büyük kulübünden Real Madrid'in 79, Barcelona'nın 75 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle bitti.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Diğer yandan Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.

Bu sezon ligde sadece 5 maçta ve toplamda 31 dakika süre alan Arda, Real Madrid'in son 5 maçında (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) oynama şansı bulamadı.