Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi
Son dakika spor haberi: Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı Arda Güler, istediği forma şansını bulamadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan genç yıldız, iyileşmesinin ardından da beklediği süreleri alamadı. Takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Güler, bir başka İspanyol ekibi Sevilla'nın transfer teklifine yanıt verdi. İşte detaylar...
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Bu gelişme üzerine Sevilla, Arda Güler defterini şimdilik kapatmış oldu. Sevilla, sezon başında Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmadan önce de yıldız oyuncu ile ilgileniyordu.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bu süreye 1 gol sığdırmayı başardı.
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