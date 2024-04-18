Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in transfer gündemine dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti.