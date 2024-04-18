Haberler Real Madrid Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı Arda Güler, istediği forma şansını bulamadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan genç yıldız, iyileşmesinin ardından da beklediği süreleri alamadı. Takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Güler, bir başka İspanyol ekibi Sevilla'nın transfer teklifine yanıt verdi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 15:43
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Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in transfer gündemine dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti.

Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Ancak habere göre; Arda, "sadece bir Şampiyonlar Ligi" takımına kiralanmayı kabul edeceğini söyledi ve Sevilla Kulübü'nün teklifini reddetti.

Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Bu gelişme üzerine Sevilla, Arda Güler defterini şimdilik kapatmış oldu. Sevilla, sezon başında Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmadan önce de yıldız oyuncu ile ilgileniyordu.

Arda Güler'den flaş transfer sözleri! O teklife yanıt verdi

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bu süreye 1 gol sığdırmayı başardı.

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