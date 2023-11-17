Dan, Carvajal'den Arda Güler'e destek açıklaması

Uzun yıllardır Real Madrid forması giyen, tecrübeli sağ bek oyuncusu Dani Carvajal, bu sezon 3. defa sakatlanan takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuştu.

Daha önce sakatlanıp çok maç kaçırdığını söyleyen Carvajal "Bir sezonda 12, 13 maça çıktığım dönemler oldu. Her şeyi yaptım, geri dönmek için çok daha fazla çalıştım. Sahaya çıkabilmek için mümkün olan her şeyi yaptım. Sonra bir daha sakatlandım. Kendime 'Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyım' dedim" dedi.

Arda Güler'le konuştuğunu ve ona destek olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu "Arda Güler'i cesaretlendirmek için onunla konuştum. Kendi deneyimlerimi anlattım. 'Yalnız değilsin, başına sakatlık gelen tek kişi değilsin' dedim." ifadelerini kullandı.