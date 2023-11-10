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Büyük şanssızlık! Arda Güler yeniden sakatlandı

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti milli oyuncu Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı. Genç yıldız son antrenmanda yer almadı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:52
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Büyük şanssızlık! Arda Güler yeniden sakatlandı

Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.

Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

"BRAGA MAÇI ÖNCESİ SAKATLANMIŞTI"

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti: "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak."

"Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil. Bu bir nüksetme değil. Hazır olması için milli ara var." ifadelerini kullandı.

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

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