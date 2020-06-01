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01 Haziran 2020, Pazartesi
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bu sezon Bernabeu'da oynamayacak!

Real Madrid bu sezon Bernabeu'da oynamayacak!

İspanyol devi 'in başkanı , 'da yeniden başlayacak olan 'da kalan iç saha maçlarını Santiago Bernabeu Stadı yerine 6 bin kişilik Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.

Corona virüsü arası sonra 'daki Sevilla-Real Betis derbisiyle perdelerini yeniden açacak olan 'da kalan maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

Başkanı ise kalan iç saha maçlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda oynamayacaklarını duyurdu. Bernabeu'da iyileştirmeler yapılacağını belirten Perez, maçların seyircisiz oynanacak olmasının da kendilerini bu karara ittiğini ifade etti.

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Perez, kulüp üyelerine gönderdiği mektupta kalan karşılaşmaların Bernabeu Stadı yerine, tesislerdeki 6 bin kişilik Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

  1. 01.06.2020
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