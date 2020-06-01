Real Madrid bu sezon Bernabeu'da oynamayacak!
İspanyol devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, 11 Haziran'da yeniden başlayacak olan La Liga'da kalan iç saha maçlarını Santiago Bernabeu Stadı yerine 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.
Corona virüsü arası sonra 11 Haziran'daki Sevilla-Real Betis derbisiyle perdelerini yeniden açacak olan La Liga'da kalan maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise kalan iç saha maçlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda oynamayacaklarını duyurdu. Bernabeu'da iyileştirmeler yapılacağını belirten Perez, maçların seyircisiz oynanacak olmasının da kendilerini bu karara ittiğini ifade etti.
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Perez, kulüp üyelerine gönderdiği mektupta kalan karşılaşmaların Bernabeu Stadı yerine, tesislerdeki 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
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