Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.
Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.
- 26.05.2020
- Timo Werner dünya devlerini transferde sıraya soktu! İnter ve Juventus...
- Floriana taraftarı corona virüsünü hiçe saydı! Şampiyonluk kutlaması...
- Bundesliga'da 28. hafta heyecanı! Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Galatasaray Garry Rodrigues'in transferinde anlaşma sağladı!
- Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Bernard Mensah için teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.