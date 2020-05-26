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26 Mayıs 2020, Salı
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'de hedef yeniden de Beek

Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek

İspanya LaLiga ekiplerinden , devre arası döneminde ilgilendiği Donny de Beek için yeniden atağa kalktı.

Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. LaLiga ekiplerinden , devre arası döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny de Beek'i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör 'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.


  1. 26.05.2020
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