Real’in büyük düşü Neymar
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın uzun yıllar menajerliğini yapan Wagner Ribeiro, Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Neymar'ın gelecek sezon PSG'de olacağını belirten Ribeiro, Perez'in kendisine sambacıyı transfer etmenin en büyük hayali olduğunu söylediğini iddia etti.
- 22.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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