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22 Mayıs 2020, Cuma
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Real’in büyük düşü

Real’in büyük düşü Neymar

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu 'ın uzun yıllar menajerliğini yapan , Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Neymar'ın gelecek sezon 'de olacağını belirten Ribeiro, Perez'in kendisine sambacıyı etmenin en büyük hayali olduğunu söylediğini iddia etti.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu 'ın uzun yıllar menajerliğini yapan , Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Neymar'ın gelecek sezon 'de olacağını belirten Ribeiro, Perez'in kendisine sambacıyı etmenin en büyük hayali olduğunu söylediğini iddia etti. Ribeiro, "Perez ile Neymar'ın transferi için Madrid'de defalarca görüştüm. Geçen sene mayıs ayında kendisiyle bana Neymar'ı transfer etmenin en büyük düşü olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
  1. 22.5.2020
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