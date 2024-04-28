Haberler Pendikspor Pendikspor'da İbrahim Üzülmez: Dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz!

Pendikspor'da İbrahim Üzülmez: Dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Mondihome Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu ve "Dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. İki duran toptan yediğimiz golle maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:16 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor'da İbrahim Üzülmez: Dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz!

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, "Üzgünüz, bizim için final niteliğinde bir maçtı. Oyuna iyi başladık, her hafta dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. Oyun ve pozisyon üstünlüğümüz var, öne geçiyoruz. İki duran toptan yediğimiz golle maçı kaybettik. Başarılı bir ameliyat geçiriyoruz, ekip iyi, doktorlar iyi, mücadele veriyorsun ama hasta ölüyor, hasta ölünce anlatamıyoruz. 20'ye yakın pozisyona girdiğimizi anlatamıyoruz. İstatistik olarak bakınca her şeyde üstünüz. İkinciyi atacağız, atamıyoruz. Duran toptan yediğimiz golle devre 1-1 oluyor. İkinci yarı olmayacak pozisyonda ikinci golü yiyoruz. Ondan sonra hikaye başlıyor. Altı paslarda kaçırıyoruz, finalleri yapamıyoruz, yapamayınca da kaybediyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Tabii ki sorumluluğu alacağız. Geldiğim günden bu yana üzüldüğüm şeylerden biri oynadığımız hiçbir maçta rakibin gerisinde kalmadık ama kaybettik." sözlerini kullanan Üzülmez, "Bu maçta altı pastan kaçırdığımız 4-5 gol var. Atamayınca taraftar da haklı oluyor. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum Tek olumsuz olan şey üçüncü bölgede sonuçlandıramadığımız pozisyonlar sadece bugüne has bir durum değil.Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. İstatistiğe baktım iki isabetli şutları var, ikisi de duran top. Duran toplardan kaybettiğimiz bir maç. Ondan sonra oyun gücünü de hiçbir şeyi de konuşamıyorsun." şeklinde konuştu.

Üzülmez, takımda çok önemli hücum oyuncuları olmasına rağmen gol sorunu yaşamalarını neye bağladıkları yönünde gelen bir soruyu ise, "Hafta içi antrenmanlarımızın tamamını gol üzerine yaptık. Oraya kadar getirebilmek, pozisyonu ürettirebilmek bir teknik adam meziyetidir ve bunları yapıyorum, yaptırıyorum. Güzel işler de yaptık ama bazen şanssızlık da var. Teknik adam olarak en şanssız olduğum dönemi yaşıyorum. Bundan önceki takımlarda ofansif anlamda istediğimiz şeyleri yapmıştık. Oyuncuların şanssızlığı ve formsuzluğu da olabilir. Oyuncu gol kaçırdığı için kimseyi suçlayacak halimiz yok. Atamayınca olmuyor. Kayseri takımı iyi oynayarak bizi yenmedi, mücadele ettiler. Duran toptan kaybediyoruz. Biraz da oyuncu insiyatif almalı diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Göztepe Süper Lig'e yükseldi!
Trabzonspor geriden döndü!
DİĞER
Son dakika haberi: Yapay zeka sonraki 20 yılın şampiyonunu belirledi! Süper Lig için akılalmaz tahmin: İşte o liste...
Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu
İsmail Yüksek'ten kötü haber! İşte son durumu
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor 6 maç sonra kazandı!
Barış Alper Yılmaz fark yarattı! Tüm takımı solladı...
EKPSS CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI 2024
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City seriyi 19 maça çıkardı! M. City seriyi 19 maça çıkardı! 20:42
Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! 20:19
Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! 20:15
Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! 20:10
Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! 20:07
Avcı'dan fikstür isyanı! Avcı'dan fikstür isyanı! 18:36
Daha Eski
Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı 18:33
Erzurum evinde Çorum'u devirdi! Erzurum evinde Çorum'u devirdi! 18:30
Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! 18:29
Kocaelispor evinde hata yapmadı! Kocaelispor evinde hata yapmadı! 18:25
Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI 18:25
Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! 18:20