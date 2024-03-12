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Hadi Trabzon'a yap!

“Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzonspor kulübesine yapsın ben de onu tebrik edeyim.”

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Hadi Trabzon'a yap!

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, hakem kararlarına ve attığı golden sonra yedek kulübesine hareket yapan Mert Hakan Yandaş'a sert tepki gösterdi. Üzülmez, "Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynayacaklar. Hakem izin vermiyor. Mert Hakan'ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması asla doğru değil" dedi.

'BURADAN ÇIKAMAZSIN'

Üzülmez, Mert Hakan konusunda, "Mükemmel bir gol attı, tebrik ederim. Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim" diye konuştu.

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