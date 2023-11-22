Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen Endri Çekiçi açıklamalarda bulundu

Pendikspor'un Arnavut futbolcusu Endri Çekiçi, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç tane teklif vardı. Karar verme sürecim uzadı. Pendikspor'un çok iyi projeleri olduğunu düşündüm. Takımın gelecek için iyi planları vardı. Bu da beni heyecanlandırdı. Ben de bu projeye dahil olmak istedim" dedi.

Pendikspor'un Arnavut futbolcusu Endri Çekiçi, transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ligdeki durumları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon başında serbest oyuncusu statüsünde olduğunu belirten Çekiçi, "Birkaç tane teklif vardı. Karar verme sürecim uzadı. Çünkü doğru kararı vermek istiyordum. Pendikspor'un çok iyi projeleri olduğunu düşündüm. Çok iyi oyuncular getirmeye başladı. Takımın gelecek için iyi planları vardı. Bu da beni heyecanlandırdı. Ben de bu projeye dahil olmak istedim. Teklifi kabul ettim" şeklinde konuştu.

"MORAL VE MOTİVASYONUMUZ YÜKSELDİ"

Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Çok zor bir başlangıç oldu. Bazı önemli arkadaşlar takıma çok geç katıldı. İlk 3-4 hafta çok iyi hazırlanamadan çıktığımız maçlar oldu. Sonrasında da şanssız maçlarımız oldu. Şu anda önemli şey, son haftalarda performansımız yükseldi, takım kazandı, moral ve motivasyonumuz yükseldi" ifadelerini kullandı.

"OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE IVO VİEİRA FUTBOLA FARKLI AÇILARDAN BAKIYORLAR"

Teknik direktörler Osman Özköylü ile Ivo Vieira arasında farkların sorulması üzerine Arnavut futbolcu, "İkisi arasında oyun anlayışı bakımından çok büyük farklar olduğu söyleyemeyiz. Futbola farklı açılardan bakıyorlar. Osman hocamızla da çok iyi maçlar çıkardık. Maalesef şanssız bir şekilde galip gelemedik. Şimdi Ivo Vieira'nın gelmesiyle, bilirsiniz yeni hocalar takıma iyi bir enerji getirir, enerjimiz de yükseldi. Takıma iyi bir enerji getirdi. Bu havayla beraber 1 maç kazandık. Peşinden diğer maçlar da geldi. Önemli olan buydu" cevabını verdi.

"SÜPER LİG İÇİN 'KENDİMİ GÖSTEREBİLECEĞİM BİR LİG' DEDİM"

Süper Lig'deki 4. sezonu olduğunu hatırlatan Endri Çekiçi, "Süper Lig'e ilk geldiğimde çok heyecanlıydım. Ankaragücü'nde iyi başlamamıza rağmen sonunu iyi getiremedik. Süper Lig için 'Kendimi gösterebileceğim bir lig' dedim. Sonra Konyaspor hikayem var. Çok başarılı bir sezon geçirdik ama tekrarını getiremedik. Şimdi Pendik'te çok başarılı bir sezon geçirdikten sonra aynı başarıyı tekrarlamak isterim" dedi.

"EN İYİ SEZONUMU YAŞAMAK İSTİYORUM"

Hedefleriyle ilgili de konuşan Çekiçi, "Özellikle şöyle bir hedefim var diyemem. Ama şunu söyleyebilirim; buraya geldiğimden bu zamana kadarki en iyi sezonumu yaşamak istiyorum. Kişisel olarak değil ama takım için çalışmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"TAKIMIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Pendikspor'un ligin yeni takımlarından biri olmasına rağmen iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Pendikspor yeni bir takım ama takımdaki isimlere baktığınız zaman çok uzun zamandır bu ligde olan, ligi tanıyan yerli, yabancı ayrıca Avrupa'dan kendini ispatlamış, iyi takımlardan gelen oyuncularla iyi bir ekibiz. İyi isimlerden kurulmuş, iyi bir ekip. Böyle bir takımın başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM"

Kaybetmekten nefret ettiğini de söyleyen Arnavut futbolcu, "Kaybettiğim zaman önce kendime çok kızgın oluyorum. Sonra öfkemi zaman zaman etrafımdakilere de gösterebiliyorum. En önemli şey takımın kazanabilmesi için neler yapabileceğim" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıkta neler hissettiğini anlatan Endri Çekiçi, "Bir oyuncunun başına gelebilecek en sevmediği şey sakatlık ve sakatlık süreci. Ben çabuk dönmek istediğim için belki de biraz acele ettim. Hemen sakatlıktan kurtulup, takımla beraber çalışmalara başlamak istedim. Bunun sonucunda yeniden tekrarladı. Bu sefer daha uzun bir süreç geldi. Antrenmanda şanssız bir şekilde ayağıma basılmıştı. Umarım tekrar olmaz. Artık bu günler geride kaldı. Şimdi futbol oynuyorum, iyiyim ve mutluyum" dedi.

"HIRVATİSTAN'DA TEKNİĞİMİ GELİŞTİRDİM, TÜRKİYE'DE FİZİKSEL MÜCADELEYİ ÖĞRENDİM"

Kariyeri boyunca çalıştığı her teknik direktörden bir şeyler öğrendiğini belirten Çekiçi, "Her teknik direktörden bir şeyler öğreniyorsunuz. Hepsinden kendinize bir şeyler katıyorsunuz. Örneğin, 6 sene Hırvatistan'da oynadım, 6 sene boyunca tekniğimi geliştirdim. Sonra Türkiye'ye geldim. Fiziğimi geliştirdim, fiziksel mücadeleyi öğrendim. Şimdi yeni bir hoca geldi. Yeni bir oyun anlayışı var. Onunla da farklı şeyler öğreniyorum" değerlendirmesini yaptı.

PENDİKSPOR TARAFTARINA MESAJI

Son olarak da Pendikspor taraftarına mesaj gönderen başarılı futbolcu, "Gelecekte bizi şu ana kadar desteklediklerinden daha çok desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Beklentim bu yönde. Belki bazen ligde, maçta çok zor durumlara düşeceğiz. O zaman desteklerine daha çok ihtiyacımız olacak. Şunu bilsinler, desteklerin çok daha fazlasını geri vereceğiz onlara" diyerek sözlerini tamamladı.