Haberler Paris 2024

Milli para tenisçimiz Ebru Acer bronz madalya kazandı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para tenisçi Ebru Acer, tek kadınlar WS11 yarı finalinde Japonya rakibini 3-2 mağlup oldu ve bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 12:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli para tenisçimiz Ebru Acer bronz madalya kazandı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te oynanan para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, S11 sınıfında yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 11-9'luk skorla kazanan Ebru Acer, ikinci sette rakibine 11-7 mağlup oldu. 3'üncü seti 11-6 kazanarak bir kez daha öne geçen milli sporcu, dördüncü sette önde olmasına rağmen rakibinin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca seti 11-9 kaybetti ve sonuç 2-2'ye geldi. Final setini 11-7 kazanan Natsuki Wada, adını finale yazdırdı.

İlk seti 11-9 kazanan Ebru, ikinci seti 7-11 geride tamamladı. Üçüncü seti 11-6 alan milli sporcu, dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen rakibine üst üste sayılar vererek seti 9-11 kaybetti ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final setinde daha iyi olan Japon sporcu, seti 7-11, maçı da 3-2 kazanarak finale çıktı. Rakibine mağlup olan Ebru Acer ise bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bak, "Para masa tenisinde paralimpik üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Ebru Acer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur
G.Saray Osimhen'in arkadaşı için devrede!
DİĞER
Galatasaray ve Fenerbahçe çok istemişti! Yeni adresi herkesi şaşırttı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
MSB'den "kılıçlı yemin" açıklaması: "Her yönüyle incelenmektedir"
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca!
Cimbom'a Arjantinli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovenya - Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya - Avusturya maçı hangi kanalda? 13:41
Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? 13:37
Atakan Karahan’dan teniste tarihi çeyrek final! Atakan Karahan’dan teniste tarihi çeyrek final! 13:34
Belçika - İsrail maçı hangi kanalda? Belçika - İsrail maçı hangi kanalda? 13:34
Litvanya - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda? Litvanya - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda? 13:30
Kazakistan - Norveç maçı hangi kanalda? Kazakistan - Norveç maçı hangi kanalda? 13:26
Daha Eski
G.Saray Osimhen'in arkadaşı için devrede! G.Saray Osimhen'in arkadaşı için devrede! 12:34
Kerem'in transferinden Bodrum FK'ya pay! Kerem'in transferinden Bodrum FK'ya pay! 12:30
Ziyech için açıklama geldi! Transferi... Ziyech için açıklama geldi! Transferi... 12:06
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 11:31
Milli boksörümüze trafikte çirkin saldırı! Milli boksörümüze trafikte çirkin saldırı! 11:08
Milli Takım'ımız için Uluslar Ligi başlıyor Milli Takım'ımız için Uluslar Ligi başlıyor 11:07