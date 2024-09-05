Milli para tenisçimiz Ebru Acer bronz madalya kazandı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te oynanan para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, S11 sınıfında yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 11-9'luk skorla kazanan Ebru Acer, ikinci sette rakibine 11-7 mağlup oldu. 3'üncü seti 11-6 kazanarak bir kez daha öne geçen milli sporcu, dördüncü sette önde olmasına rağmen rakibinin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca seti 11-9 kaybetti ve sonuç 2-2'ye geldi. Final setini 11-7 kazanan Natsuki Wada, adını finale yazdırdı.

İlk seti 11-9 kazanan Ebru, ikinci seti 7-11 geride tamamladı. Üçüncü seti 11-6 alan milli sporcu, dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen rakibine üst üste sayılar vererek seti 9-11 kaybetti ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final setinde daha iyi olan Japon sporcu, seti 7-11, maçı da 3-2 kazanarak finale çıktı. Rakibine mağlup olan Ebru Acer ise bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bak, "Para masa tenisinde paralimpik üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Ebru Acer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.