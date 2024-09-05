Haberler Paris 2024

Milli sporcu Kübra Korkut Paris 2024'te finale yükseldi!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, finale çıktı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 13:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli sporcu Kübra Korkut Paris 2024'te finale yükseldi!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, finale çıktı.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında yarı finalde oyunların en genç sporcularından 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey'le karşılaştı.

İlk iki seti 9-11 e 7-11 kaybeden Kübra, diğer iki seti 11-6 ve 11-5 alarak durumu 2-2'ye getirdi. Son sete iyi başlayan Kübra, seti 11-5 maçı da 2-0'dan geri gelerek 3-2 alıp adını finale yazdırdı.

Kübra Korkut, finalde son 3 paralimpik oyunların şampiyonu Kelly Van Zon'la 5 Eylül Perşembe günü TSİ 20.15'te karşılaşacak.

Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur
Ziyech için açıklama geldi! Transferi...
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024 | UEFA Uluslar Ligi bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün fikstürü
MSB'den "kılıçlı yemin" açıklaması: "Her yönüyle incelenmektedir"
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca!
Cimbom'a Arjantinli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovenya - Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya - Avusturya maçı hangi kanalda? 13:41
Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? 13:37
Atakan Karahan’dan teniste tarihi çeyrek final! Atakan Karahan’dan teniste tarihi çeyrek final! 13:34
Belçika - İsrail maçı hangi kanalda? Belçika - İsrail maçı hangi kanalda? 13:34
Litvanya - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda? Litvanya - Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda? 13:30
Kazakistan - Norveç maçı hangi kanalda? Kazakistan - Norveç maçı hangi kanalda? 13:26
Daha Eski
G.Saray Osimhen'in arkadaşı için devrede! G.Saray Osimhen'in arkadaşı için devrede! 12:34
Kerem'in transferinden Bodrum FK'ya pay! Kerem'in transferinden Bodrum FK'ya pay! 12:30
Ziyech için açıklama geldi! Transferi... Ziyech için açıklama geldi! Transferi... 12:06
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 11:31
Milli boksörümüze trafikte çirkin saldırı! Milli boksörümüze trafikte çirkin saldırı! 11:08
Milli Takım'ımız için Uluslar Ligi başlıyor Milli Takım'ımız için Uluslar Ligi başlıyor 11:07