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OLİMPİYAT PROGRAMI 10 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı sürüyor. Voleybolda Filenin Sultanları bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyatların bitmesine son günlerinde, altın madalyamız bulunmazken Paris 2024'te 10 Ağustos Cumartesi günü programı merak ediliyor. İşte 10 Ağustos Olimpiyat programı ve Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 08:21
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OLİMPİYAT PROGRAMI 10 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OLİMPİYAT PROGRAMI 10 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 10 Ağustos Cumartesi günü artistik yüzme, atlama, atletizm gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugün için Doodle'ın teması ise Break Dans oldu. İşte 10 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...

Google'ın 9-10 Ağustos tarihli Doodle'ı

PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 10 AĞUSTOS

09:00 Atletizm / Kaan Kigen Özbilen (Erkekler maraton)

10:46'dan itibaren Tekvando / Emre Kutalmış Ateşli

11:22'den itibaren Tekvando / Nafia Kuş Aydın

12:30'dan itibaren Güreş / Yasemin Adar Yiğit (Kadınlar 76 kg)

İbrahim Çiftçi (Serbest stil 97 kg)

14:30 Modern Pentatlon / İlke Özyüksel Mihrioğlu (Yarı final)

18:15 Voleybol / Türkiye - Brezilya (Bronz madalya)

21:05 Güreş / Taha Akgül (Serbest stil 125 kg Bronz madalya)

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