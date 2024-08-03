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Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 50kg çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 22:52
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Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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